"Letta, Bonino e gli 007". L'ex ministro Terzi: la verità sullo scandalo dei marò (Di venerdì 3 luglio 2020) «Subentrato il governo Letta, con Emma Bonino ministro degli Esteri, la procedura d'arbitrato è finita in un limbo, e ci è rimasta per mesi anche con Renzi. Improvvisamente è nata una grande sfiducia nel ricorso al tribunale dell'Aja, nonostante eminenti internazionalisti come la professoressa Angela Del Vecchio - consulente della Farnesina - l'avessero indicato subito come il percorso vincente. Pare che qualcuno, nell'esecutivo, invece abbia pensato a scorciatoie attraverso i servizi segreti. Si è perso tempo. Si parlava di do ut des». Giulio Terzi di Sant' Agata è stato ministro degli Esteri da novembre 2011 a marzo 2013. Si è dimesso dopo la decisione del premier Monti di rimandare in India i due marò per la seconda volta. Cosa intende per do ut des? «Si vociferava di punti d'incontro non dichiarati ... Leggi su liberoquotidiano

Chiedere l'arbitrato internazionale è stata la mossa vincente? Alla domanda del Corriere della Sera Emma Bonino, senatrice, a capo della Farnesina nel governo Letta tra il 20 aprile del 2013 e il 22 f ...

