Legge elettorale, Renzi si rimangia la parola. A gennaio scorso la maggioranza trovò un accordo sul Germanicum. Ma ora Italia Viva vuole il maggioritario (Di sabato 4 luglio 2020) A parole tutti vogliono cambiare la Legge elettorale ma quando è davvero il momento di farlo, ecco che arrivano distinguo e dietrofront. Il più clamoroso rischia di essere quello di Matteo Renzi che proprio nel giorno in cui è stata segnata di rosso la data del 27 luglio, ossia quando approderà in aula a Montecitorio il nuovo testo, ha cambiato le carte in tavola creando, per l’ennesima volta, fibrillazioni nella maggioranza. “Ancora una volta ripetiamo che le priorità di questo Governo e di questa maggioranza per noi devono essere il lavoro, la scuola, le famiglie, le imprese, lo sblocco dei cantieri, le risposte concrete alle persone. Non una nuova Legge elettorale” ha spiegato il leader di Italia Viva. “Detto questo è giusto ricordare che l’attuale testo in discussione alla Camera non è stato né ... Leggi su lanotiziagiornale

