Le pagelle del Benevento – Male Volta, Moncini non si vede (Di venerdì 3 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCrotone – Seconda sconfitta in campionato per il Benevento di Inzaghi che cade 3-0 allo Scida di Crotone. Le pagelle dei giallorossi: Montipò 5: Raro vederlo prendere tre gol, ma in tutte le circostanze non sembra avere eccessive colpe. Bravo su Messias nel secondo tempo. Maggio 5: Gara evanescente del capitano che conquista raramente il fondo e deve vedersela con un insidioso Molina. Volta 4: Simy lo sovrasta due volte nel primo tempo, sullo stacco aereo e nell’uno contro uno che portano al due a zero in pochi minuti. Il nigeriano completa l’opera nella ripresa anticipandolo ancora. Non è serata. Tuia 5: Anche lui in difficoltà, ma sulle accelerazioni di Messias. Manca la lucidità nella gestione della palla ma è anche comprensibile dopo una settimana al di fuori ... Leggi su anteprima24

Vivo_Azzurro : ???? #UnoStoricoEuropeo ?? #Italia ???? vs #Francia ???? Il racconto della gara dal #CorriereDelloSport - Stadio del 18… - Vivo_Azzurro : ???? #UnoStoricoEuropeo ?? #Italia ???? vs #Francia ???? Il racconto della gara da #LaGazzettaDelloSport del 18 giugno… - ilconteofficial : #TemptationIsland le pagelle del Conte, prima puntata: - TuttoPisa : Le pagelle del dopogara stilate dai giornalisti sono uno dei maggiori motivi di discussione e spunti di riflessione… - infoitsport : Pagelle Spal-Milan: i voti del primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Cittadella - Paleari sfortunato. Luppi sterile TUTTO mercato WEB Salernitana - Juve Stabia 2 a 1. Le pagelle della sfida

Provedel 6 : Mai chiamato in causa, la squadra di casa è poco pericolosa nel primo tempo. Alla prima occasione, come capita ultimamente, viene colpito. Vitiello 5.5 : Il goal della Salerntiana arriva ...

LIVE TS - SALERNITANA vs JUVE STABIA: i granata ritornano alla vittoria

50'st Triplice fischio: Salernitana-Juve Stabia si chiude sul 2-1. Grazie per averci seguito. Vi suggeriamo di continuare a visitare il nostro sito per: cronaca, interviste, pagelle e top & flop. 49's ...

Provedel 6 : Mai chiamato in causa, la squadra di casa è poco pericolosa nel primo tempo. Alla prima occasione, come capita ultimamente, viene colpito. Vitiello 5.5 : Il goal della Salerntiana arriva ...50'st Triplice fischio: Salernitana-Juve Stabia si chiude sul 2-1. Grazie per averci seguito. Vi suggeriamo di continuare a visitare il nostro sito per: cronaca, interviste, pagelle e top & flop. 49's ...