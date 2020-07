La Corte costituzionale interviene a tutela degli invalidi. E la politica? (Di venerdì 3 luglio 2020) Non possiamo attendere che sia sempre qualcun altro ad intervenire su questioni centrali per la vita del Paese. Lo scorso 24 giugno, la Corte costituzionale ha emanato un comunicato stampa lapidario, dichiarando l’incostituzionalità dei 285,66 euro previsti come sussidio per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità. La Corte ha giustamente fatto notare come una cifra del genere sia assolutamente inadeguata a garantire una vita dignitosa a questi nostri concittadini. L’art. 38 della Costituzione recita che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. La cifra attualmente prevista non è assolutamente sufficiente a rispondere a tale necessità. La politica deve tornare al centro, la buona politica, e deve assumersi la ... Leggi su ilparagone

Bucarest, 06 lug 09:35 - (Agenzia Nova) - Il governo della Romania sta preparando un disegno di legge per consentire il mantenimento delle persone infette dal coronavirus in isolamento o in quarantena ...

Genova muore di traffico, il ponte un miraggio, 8 luglio colpo di grazia dalla Corte Costituzionale?

Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...

