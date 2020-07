Il Primo ministro Édouard Philippe si è dimesso (Di venerdì 3 luglio 2020) Il Primo ministro Édouard Philippe ha annunciato le dimissioni del suo governo al Presidente della Repubblica, che le ha accettate. A comunicarlo è l’Eliseo. Da tempo era evidente la volontà di Macron di procedere a un forte rimpasto di Governo per rilanciare le sue azioni. E Philippe ha raggiunto alti livelli di popolarità per la gestione della pandemia di Covid-19. Una popolarità che, secondo molti osservatori, era ingombrante per il presidente francese Emmanuel Macron, che invece è risultato il grande sconfitto della tornata elettorale delle amministrative. La nuova squadra di governo potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, quando è previsto il prossimo Consiglio dei ministri. L'articolo Il Primo ministro Édouard Philippe si è dimesso proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

