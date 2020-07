Il movimento politico di Filippo Rossi contro i sovranisti (Di venerdì 3 luglio 2020) Nasce la Buona Destra di Filippo Rossi. Il fondatore del festival Caffeina di Viterbo e autore di Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra (Marsilio editore), lancerà in mattinata, nella Sala Capranichetta, all’Hotel Nazionale di Piazza Monte Citorio (Roma), il manifesto del suo nuovo movimento politico. Uno «spazio politico per un movimento liberal-popolare, a sinistra di Giorgia Meloni e a destra di Renzi» lo definisce Rossi. Buona Destra nasce per non allearsi con la destra estrema, bensì per combatterla con convinzione. «Una destra che non accetta la deriva a cui gli attuali partiti sedicenti di destra hanno ridotto questa area politica» spiega il fondatore a Linkiesta. La storia politica di Filippo Rossi lo ha visto candidarsi come sindaco alle comunali di Viterbo nel 2013 e, alla tornata successiva, come candidato ... Leggi su linkiesta

Mov5Stelle : ??IN DIRETTA ?? #RipartelItalia ????#Lombardia ????? Stasera siamo in Lombardia per la quarta tappa del tour che tocch… - ParrocchiaF : RT @Focolare_org: La Presidente della Commissione Europea risponde alla lettera con la quale New Humanity e il Movimento Politico per l’Uni… - InserisciN : RT @opificioprugna: Nasce il movimento politico: #BuonaDestra, che è un po' come dire: - Splendida 'sta fuga di gas. - Bella quella frattur… - MariapoliEurop : RT @Focolare_org: La Presidente della Commissione Europea risponde alla lettera con la quale New Humanity e il Movimento Politico per l’Uni… - ramiroherreras : RT @Focolare_org: La Presidente della Commissione Europea risponde alla lettera con la quale New Humanity e il Movimento Politico per l’Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : movimento politico Il movimento politico di Filippo Rossi contro i sovranisti Linkiesta.it Mara Carfagna e Valeria Valente: due politiche per le donne

«Meno tasse per la parità salariale, premi alle imprese che assumono donne, nidi. Collaborare con la sinistra? Le migliori leggi sono quelle con ampio consenso» Ha presentato pochi mesi fa il suo Wome ...

ALEXANDER LANGER, 25 ANNI DOPO. TESTIMONE E PROFETA DEL NOSTRO TEMPO, di MARCO BOATO

A venticinque anni dalla sua morte volontaria (3 luglio 1995), la figura di Alexander Langer è più attuale che mai. Per certi aspetti, la sua figura è più conosciuta e “riconosciuta” oggi che non quan ...

«Meno tasse per la parità salariale, premi alle imprese che assumono donne, nidi. Collaborare con la sinistra? Le migliori leggi sono quelle con ampio consenso» Ha presentato pochi mesi fa il suo Wome ...A venticinque anni dalla sua morte volontaria (3 luglio 1995), la figura di Alexander Langer è più attuale che mai. Per certi aspetti, la sua figura è più conosciuta e “riconosciuta” oggi che non quan ...