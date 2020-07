Il destino di Santa Sofia al centro di una lotta internazionale (Di sabato 4 luglio 2020) La decisione del Consiglio di Stato della Turchia circa il destino dell’ex cattedrale di Santa Sofia era attesa per il 2 luglio ma, inaspettatamente, giunta la fatidica data, la corte ha preferito posticipare il verdetto di due settimane, limitandosi a produrre alcune dichiarazioni di circostanza. Quanto accaduto potrebbe essere la prova che, nel dietro le … Il destino di Santa Sofia al centro di una lotta internazionale InsideOver. Leggi su it.insideover

Due settimane per decidere il futuro di Santa Sofia. Di fronte a una responsabilità che pesa come un macigno, il Consiglio di Stato turco prende tempo e annuncia un verdetto per iscritto entro 15 gior ...