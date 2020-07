Il caso del calciatore che scelse il fischietto (Di sabato 4 luglio 2020) Perché nessun calciatore a carriera finita passa a fare l’arbitro? Domanda – e conseguente risposta – ci dicono molto di come il calcio sia vissuto in Italia e di come le regole siano tradizionalmente e culturalmente poco rispettate nel nostro paese. Il romanzo La versione dell’arbitro di Pier Luigi Brunori (Radici Future, 248 pagine, 15 euro) è il primo tentativo di dare forma a questo trapasso sportivo che farebbe immensamente bene al pallone nostrano. Roberto, bomber della LegaPro (l’ex serie … Continua L'articolo Il caso del calciatore che scelse il fischietto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Ecco le prove della bufala pro Caimano. Le carte – Nessun complotto:… - ManlioDS : Al giovane Di Sanzo sarebbe bastato chiedere in giro sul rapporto tra me e #DiMaio, non avrebbe trovato anima viva… - giovannivernia : Faccio una preghiera: BASTA dettagli raccapriccianti sull’omicidio dei due poveri bimbi da parte del padre poi suic… - theboss85_ : @Lorenzo85138938 @DiMarzio Guarda fino ad un mese fa il ragazzo aveva deciso di andare..poi la fiducia del mister F… - VanessaEffect : L'incentivo #auto nel #decretorilancio vale anche per l'acquisto senza rottamazione. Nel caso di rottamazione di se… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Il caso del calciatore che scelse il fischietto | il manifesto Il Manifesto Notizie dalla Giunta

Positivo nucleo familiare, già processati oltre 30 tamponi. Pordenone, 3 lug - "Abbiamo avviato una capillare azione di tracciamento a seguito di un nuovo caso positivo rilevato a Trieste. Oltre una t ...

Fratelli d’Italia: “A casa il governo Conte”. Sabato raccolta firme in Calabria

“Mandare a casa Conte e restituire la parola agli Italiani a settembre, per dare alla Nazione un governo forte, autorevole e legittimato dal consenso popolare”. Sono gli obiettivi – è scritto in una n ...

Positivo nucleo familiare, già processati oltre 30 tamponi. Pordenone, 3 lug - "Abbiamo avviato una capillare azione di tracciamento a seguito di un nuovo caso positivo rilevato a Trieste. Oltre una t ...“Mandare a casa Conte e restituire la parola agli Italiani a settembre, per dare alla Nazione un governo forte, autorevole e legittimato dal consenso popolare”. Sono gli obiettivi – è scritto in una n ...