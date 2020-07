Highlights e gol Atletico Madrid-Maiorca 3-0, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Maiorca. Gli uomini di Pablo Simeone supera 3-0 il Maiorca nel match valevole per la trentaquattresima giornata de La Liga 2019/2020, grazie ad una doppietta di Alvaro Morata, messa a segno nella prima frazione di gara, precisamente al 29′ su calcio di rigore e al 45’+4′ su assist di Marcos Llorente, e al gol di Koke, realizzato al 79′. I Colchoneros, dopo una breve fase di studio, prendono immediatamente in mano la gara, iniziando a costruire una serie di azioni pericolose che, al 29′, vengono ripagate da un calcio di rigore realizzato dallo spagnolo ex Juventus. Quest’ultimo concede il bis in pieno recupero, portando la propria squadra sul 2-0. Koke al 79′ chiude definitivamente la partita. Leggi su sportface

