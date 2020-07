Hellas Verona, Lazovic: «Il nostro obiettivo era la salvezza» (Di venerdì 3 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a Nova.rs, Lazovic ha analizzato la sua ottima stagione e quella dell’Hellas Verona L’esterno dell’Hellas Verona, Darko Lazovic, ha così analizzato la propria stagione dal punto di vista personale e quello della squadra scaligera: MIGLIOR STAGIONE – «Credo sia la mia miglior stagione di sempre da quando sono in Italia: quest’anno ho disputato molte belle partite, anche quando non ho segnato, ma è anche merito di tutta la squadra». SITUAZIONE Verona – «Abbiamo giocato bene contro il Sassuolo, ma poi durante gli ultimi venti minuti ci siamo abbassati e abbiamo preso gol al 97′. Che volete farci, è il calcio… Comunque poi abbiamo vinto contro il Parma, raggiungendo l’obiettivo della salvezza. Possiamo essere soddisfatti, ma non vogliamo fermarci. ll settimo posto ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Hellas Verona, Juric in gialloblù? La strategia per blindarlo Calcio News 24 Brescia – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia – Hellas Verona del 5 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A BRESCIA – Nell ...

Torino sette volte rimontato: da inizio anno sono 19 punti persi

Uno dei tanti problemi evidenziati dal Torino di questa stagione risiede nella gestione del proprio vantaggio. Con la partita persa contro la Lazio sono sette le volte in cui i granata sono stati rimo ...

