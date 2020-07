Fiorentina: morto Ardico Magnini, mitico terzino campione d’Italia nel ’56. Il rimpianto della finale di Coppa dei Campioni (Di sabato 4 luglio 2020) Ardico Magnini, mitico terzino destro, è andato ieri, 3 luglio 2020, a raggiungere gli altri. Così la squadra si sarà ricomposta in Cielo: Sarti, Magnini Cervato; Chiappella, Rosetta, Segato; Julinho, Montuori, Vigili, Gratton, Prini. Allenatore era il grande Fulvio Bernardini. Restano, di quella rosa, Alberto Orzan e Sergio Carpanesi. Ardico Magnini aveva 91 anni. Ad annunciare la scomparsa il club viola Leggi su firenzepost

Ardico Magnini aveva 91 anni. Ad annunciare la scomparsa il club viola con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: «Tuttala Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magni ...Per la Fiorentina e i suoi tifosi oggi è un giorno triste. All’età di 92 anni, infatti, si è spento Ardico Magnini, protagonista del primo Scudetto della Viola e della cavalcata in Champions League de ...