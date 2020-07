Elkann, mascherina italiania per la 500E al Quirinale (Di venerdì 3 luglio 2020) Potenza di un prestito. John Elkann, l’Agnelli che ha portato la Fiat via dall’Italia (Fca ha sede fiscale a Londra e legale in Olanda) dopo il via libera al prestito statale italiano da 6,3 miliardi veste i panni del patriota indossando una mascherina tricolore per la presentazione al Quirinale (al mattino, al pomeriggio a palazzo Chigi) della 500 elettrica prodotta a Mirafiori. Al presidente Mattarella Elkann ha detto: «La terza generazione di 500 è la risposta tutta italiana alla mobilità … Continua L'articolo Elkann, mascherina italiania per la 500E al Quirinale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Elkann mascherina Lapo Elkann, Laps e Angelo Inglese creano la mascherina della resilienza italiana Corriere dello Sport.it Ligabue ritrova la via dello schermo

La rassegna cinematografica, sostenuta da Ibc Movie, è quindi confermatissima fino al 10 settembre, con 67 visioni tra anteprime e film usciti nell’era pre-Covid che vale la pena di riguardare, ospiti ...

Cinema all'aperto a Bologna all'Arena Puccini: il programma completo

Bologna - A Bologna uno dei simboli dell'estate è indubbiamente il Cinema all'Aperto. Oltre a Sotto le stelle del cinema e all'Arena del Cinema Fico, a partire da domenica 5 luglio si riaccende anche ...

La rassegna cinematografica, sostenuta da Ibc Movie, è quindi confermatissima fino al 10 settembre, con 67 visioni tra anteprime e film usciti nell’era pre-Covid che vale la pena di riguardare, ospiti ...Bologna - A Bologna uno dei simboli dell'estate è indubbiamente il Cinema all'Aperto. Oltre a Sotto le stelle del cinema e all'Arena del Cinema Fico, a partire da domenica 5 luglio si riaccende anche ...