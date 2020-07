Ecco la Fiat 500 elettrica, presentata a Palazzo Chigi da Mattarella e Conte (Di sabato 4 luglio 2020) Novità importante in casa Fiat che fa entrare ufficialmente uno dei suoi prodotti recenti più riusciti nel mondo delle auto eletriche, ovvero la 500, nata nel 2007 e rappresentante eccellente di quella storica prodotta dagli anni 50 fino agli anni 70, che visto il grande successo ottenuto ha nel corso del tempo permesso lo sviluppo di modelli alternativi come la X e la L. La nuova 500 elettrica a Palazzo Chigi John Elkann, Presidente di FCA, Pietro Gorlier, Responsabile delle attività europee di FCA, e Olivier François, Presidente Fiat Brand Global hanno presentato ufficialmente la versione elettrica della piccola vettura il giorno prima del tour ufficiale per il grande pubblico. Per l’occasione gli esponenti Fiat hanno presentato la vettura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presenza del Premier Giuseppe Conte. Luglio è un ... Leggi su giornal

buongior1 : ECCO LA NUOVA FIAT 500 ELETTRICA - GizChinait : Il vostro smartphone #HUAWEI potrebbe farvi vincere una FIAT 500 Hybrid: Ecco come fare #HuaweiAppGallery… - AssoCare : Potrebbe arrivare a breve sul mercato italiano e mondiale la nuova Fiat Ritmo. Ecco i due principali modelli propos… - GiuseppeFox1 : Affidabilità auto: ecco la classifica delle case automobilistiche. Ultimi posti per Fiat, Alfa Romeo e Lancia - ClubAlfaIt : #Fiat Fiorino: ecco come immaginano la nuova generazione in Brasile -