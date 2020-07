Dl Rilancio, ok incentivi per auto Euro 6 e ibrido-elettrico (Di sabato 4 luglio 2020) Dal primo agosto al 31 dicembre 2020 anche in locazione finanziaria per chi acquista un veicolo nuovo di fabbrica Euro 6 con contrestuale rottamazione di un auto vecchia di almeno dieci anni è riconociuto un aiuto pubblico di 1.500 Euro. Il contributo è di 2mila Euro per ibrido ed elettriche. Resta fermo che l'incentivo vale se il concessionario a sua volta ne offre uno da 2mila Euro. Le auto Euro 6 sarebbero quelle con emissioni con emissioni di Co2 fra 61 e 110 grammi al chilometro. Se non si rottama un veicolo il bonus viene dimezzato. Leggi su ilfogliettone

