Dagospia lancia la bomba: “relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi” (Di venerdì 3 luglio 2020) Pochi minuti fa Dagospia ha lanciato una bomba che coinvolgerebbe diversi volti noti del panorama televisivo italiano. A quanto pare ci sarebbe un filo che collegherebbe la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e quella tra Alessia Marcuzzi e il compagno Paolo Calabresi: la showgirl argentina avrebbe infatti scoperto una relazione clandestina tra De Martino e la conduttrice dell’Isola dei Famosi! Questa relazione avrebbe quindi causato l’allontanamento tra la Rodriguez e De Martino. Non solo, proprio Belen in questi giorni avrebbe trovato un altro amore, ovvero Gianmaria Antinolfi, un imprenditore napoletano con il quale la showgirl starebbe passando le vacanze a Capri. Ecco le parole di Dagospia SVEGLIA! QUI SI TROMBA: BELIN BELEN DA 2 SETTIMANE E’ IN AMORE CON GIANMARIA ANTINOLFI, UN IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI SI STA ... Leggi su trendit

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia lancia HTTP/1.1 Server Too Busy