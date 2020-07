Coronavirus, 15 decessi e 223 nuovi positivi in Italia. I dati del 3 luglio 2020 (Di venerdì 3 luglio 2020) Il bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di COVID-19 in Italia conferma il trend al rialzo che si sta registrando ormai da qualche giorno. Il numero dei positivi continua lentamente a salire, così come quello dei decessi. La Lombardia ancora una volta si conferma la Regione più colpita col 51,5% dei nuovi casi registrati in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 223 nuovi positivi e 15 decessi che portano il totale delle vittime in Italia a 34.833.Gli attualmente positivi in Italia sono 14.884 - mai così basso dal 13 marzo scorso - mentre le persone ricoverate in regime ordinario sono 956 in tutto il Paese, 79 quelle in terapia intensiva con un calo di 3 unità rispetto a ieri.Le persone che, invece, si trovano in isolamento domiciliare sono scese di 166 unità rispetto a ieri e sono in ... Leggi su blogo

