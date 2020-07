Cinema America, Giuseppe Conte a sopresa all'inaugurazione e si siede per terra (Di venerdì 3 luglio 2020) Giuseppe Conte si è presentato a sorpresa all'inaugurazione del Cinema America, sedendosi per terra insieme ai ragazzi. L'inaugurazione del Cinema America ha avuto un ospite a sorpresa: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è seduto per terra insieme ai ragazzi che si sono presentati alla prima proiezione in programma. Il video condiviso da Repubblica.it mostra qualche momento della serata. L'arena dei ragazzi del Cinema America, situata nel quartiere Trastevere a Roma, ha dato il via oggi alle attività. Giuseppe Conte si è presentato insieme alla fidanzata e ha poi parlato per qualche minuto con Valerio Carocci, il presidente dell'associazione Piccolo America. Il politico ha inoltre posato per alcune foto mentre teneva in mano la maglia ... Leggi su movieplayer

