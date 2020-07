"Che cos'è davvero Conte e dove pescheremo altri voti": Giorgia Meloni a Libero, dai sondaggi a Palazzo Chigi? (Di venerdì 3 luglio 2020) A due passi da Montecitorio dall'ufficio parlamentare di Giorgia Meloni, al quinto piano, si gode una vista straordinaria su una Roma ancora deserta e sotto shock per il lockdown. Nella capitale di questi tempi arrivavano fino a trecentomila turisti e pellegrini al giorno. Oggi poche migliaia. Un'estate romana surreale. C'è il sole, il caldo, le bellezze della Città Eterna ma manca la gente. Siamo a luglio, ma sembra già ferragosto. Veti e distanziamenti, tuttavia, non impediranno alla gente di scendere in piazza domani per la manifestazione dell'opposizione contro il governo.Giorgia Meloni questa manifestazione alla fine riuscirete a farla. «Ci sono stati vari tentativi per impedirla. Del resto Fratelli d'Italia è stato il primo partito a scendere in piazza con le mascherine d'ordinanza nonostante le polemiche sui rischi di assembramento che ... Leggi su liberoquotidiano

lauraboldrini : Cos’altro devono dire le autorità egiziane per farci capire che non vogliono far luce sulla morte di #GiulioRegeni?… - c_appendino : Non tutti sanno cos’è un Piano Regolatore Generale (PRG) ma tutti, proprio tutti, vi hanno a che fare ogni giorno ??… - LauraGaravini : 80 anni fa 446 italiani affogavano,colpiti da un sommergibile tedesco mentre erano ammassati su una nave britannica… - CeraUnaVoltaD : Certe situazioni alle volte sono come quando ti ritrovi il marito nel letto che pensa solo ad eiaculare e non si re… - Jack04094173 : @zaiapresidente Tutto sto bordello per 5 positività probabilmente asintomatiche e 89 isolamenti che ovviamente non… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos Dumping fiscale, che cos’è e perché fa perdere all’Italia 8 miliardi di dollari ogni anno Informazione Fiscale Progetto Ruotolo, Sardine in campo

AVELLINO – Un campo largo di centrosinistra sul modello dell’alleanza che ha sostenuto l’elezione del senatore Sandro Ruotolo. Le sardine d’Irpinia rilanciano l’appello: “La vittoria alle regionali in ...

C’è il via libera Riaprirà a breve la Villa Medicea

La villa medicea di Poggio a Caiano riaprirà la prossima settimana. La lettera del sindaco Francesco Puggelli inviata ai ministri Franceschini e Boccia ha sortito effetto in modo rapido. "Ci è stato c ...

AVELLINO – Un campo largo di centrosinistra sul modello dell’alleanza che ha sostenuto l’elezione del senatore Sandro Ruotolo. Le sardine d’Irpinia rilanciano l’appello: “La vittoria alle regionali in ...La villa medicea di Poggio a Caiano riaprirà la prossima settimana. La lettera del sindaco Francesco Puggelli inviata ai ministri Franceschini e Boccia ha sortito effetto in modo rapido. "Ci è stato c ...