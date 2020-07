Centrodestra oggi in piazza, anche tra alleati “competition is competition” (Di sabato 4 luglio 2020) Divisi sul Mes, sospettosi l'uno dell'altro sulla prospettiva della legislatura, con una possibile riforma in senso proporzionale della legge elettorale che potrebbe vederli con interessi contrapposti: i partiti del Centrodestra si ritrovano oggi in piazza del Popolo per un'altra manifestazione contro il governo. Insieme, certo, ma anche tra alleati "competition is competition". Matteo Salvini cerca di difendere la leadership da poco conquistata, nonostante i sondaggi calino e la strategia della spallata non stia per ora portando frutti. Giorgia Meloni prova a consolidare il trend di crescita e ad accreditarsi come la futura leader del Centrodestra. Silvio Berlusconi cerca di rilanciare Forza Italia, dopo anni di appannamento, ringalluzzito dall'operazione riabilitazione, con la diffusione delle registrazioni del giudice Franco.Partite che si giocano nella piazza, ma soprattutto nei ... Leggi su ilfogliettone

