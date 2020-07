CARLO VERDONE/ "Coronavirus? Promuovevo il film dove è esploso tutto, non so come.." (Di venerdì 3 luglio 2020) CARLO VERDONE, quando uscirà il film "Si vive una volta sola" rinviato per il lockdown. Rivedremo l'attore romano ospite a Top 10. Leggi su ilsussidiario

D4Sn0w : I caratteristi hanno fatto la fortuna di Carlo Verdone senza nulla togliere alla sua indiscutibile bravura, Mario B… - FlaviaGufetta : Spettacolare il segmento dedicato a Carlo Verdone #TopDieci - Dansai75 : RT @LaGio___: Ma quindi i set di Carlo Verdone sono un cinema nel cinema adoro #TopDieci - Shinichi199E : Carlo Verdone monumento vero! #topdieci - Jade___Mermaid : Che voglia di una maratona di film di Carlo Verdone #TopDieci -