Campania, De Luca: "Possiamo dire che oggi la Campania è contagio zero" (Di venerdì 3 luglio 2020) Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania Vincenzo De Luca rassicura tutti sul focolaio di Covid-19 scoppiato a Mondragone: "Abbiamo affrontato il focolaio di Mondragone con il rigore e la tempestività di sempre. Possiamo dire che oggi la Campania è contagio zero e il focolaio della città casertana è stato isolato". Il presidente della Regione spiega che sono stati eseguiti tamponi "a tutti gli abitanti dei palazzi ex Cirio (dove il focolaio si è propagato, Ndr) sia italiani, sia bulgari che di varia nazionalità". De Luca precisa che "subito dopo questo periodo di quarantena organizzeremo qualche bella iniziativa a Mondragone per rilanciare l'economia turistica e agricola. Cioè promuovere lo sviluppo del territorio e non danneggiarlo".

