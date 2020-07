Bonus vacanze, come funziona per agriturismi, bed&breakfast e stabilimenti balneari (Di sabato 4 luglio 2020) Nei primi tre giorni dal suo esordio, il Bonus vacanze è già stato utilizzato da circa 225mila famiglie, per un controvalore di 100 milioni di euro, ha spiegato la ministra per l’Innovazione Paola Pisano. Per il periodo d’imposta 2020, infatti, per fronteggiare l’emergenza post Covid il Governo riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’”attività turistico ricettiva”. E se fino a poco tempo fa agriturismi, bed&breakfast e stabilimenti balneari sembravano rimanere esclusi dal diritto al ... Leggi su quifinanza

