Bonus 1000 euro INPS maggio o contributo a fondo perduto? L’esperto chiarisce (Di venerdì 3 luglio 2020) Bonus 1000 euro INPS o contributo a fondo perduto a quale posso accedere? Ho diritto a fare domanda per il Bonus da 1000 euro di maggio anche se ho aperto partita Iva nel 2019 e non posso dimostarre il calo del fatturato? E se invece ho aperto anni fa ma a amrzo ed aprile 2019 avevo reddito zero, e anche a marzo aprile 2020 ho confermato reddito zero, posso richiedere il Bonus maggio? Tantissime le domande che i nostri lettori ci hanno lasciato, a molte abbiamo provveduto noi stessi a rispondere, per le altre, essendo particolarmtente precise, abbiamo chiesto il supporto di un esperto, per altro noto ai nostri lettori. Stiamo parlando di Domenico Cosentino, già presidente di patronato, che ci ha concesso del tempo per rispondere, dopo una lunga premessa alle questioni più salienti rilasciateci sul portale. Bonus 1000 euro INPS maggio e contributo a fondo perduto: ... Leggi su pensionipertutti

Quali strutture accettano il bonus vacanze? Sul portale Bonusvacanze.ItalyHotels.it è disponibile un primo elenco delle strutture aderenti al bonus vacanze. Si tratta di strutture turistico-ricettive ...

