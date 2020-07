Boccia: "Nonostante alcune condotte irresponsabili il sistema regge" (Di venerdì 3 luglio 2020) Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia bilancia lo sfogo del governatore del Veneto Luca Zaia di fronte all'aumento dei casi di COVID-19 e assicura che, al di là dei comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini, il sistema sta reggendo:Nonostante alcune condotte irresponsabili, confermate anche oggi nel caso Veneto dal presidente della Regione Luca Zaia, che seguono casi per fortuna isolati come Mondragone, Bologna o Fiumicino, la reazione dei sistemi sanitari territoriali per il contenimento del Covid-19 è stata immediata e la risposta eccellente: il sistema regge.I focolai vengono identificati tempestivamente e i tamponi effettuati a tappeto hanno permesso finora di evitare l'allargamento degli stessi. E questo è possibile grazie al lavoro di coordinamento di tutte le autorità competenti. Via Facebook Boccia ha precisato:Questo è ... Leggi su blogo

polisblogit : Boccia: 'Nonostante alcune condotte irresponsabili il sistema regge' - pbarbero1 : @F_Boccia @pdnetwork @corrmezzogiorno Non dica fesserie. Puglia ha sbagliato tutto su ILVA e Xilella, non esattamen… - ansia_tw : @F_Boccia @corrmezzogiorno @pdnetwork Nonostante voi - FabioRocco86 : RT @UAAR_it: #Usa, #Corte suprema boccia la legge anti #aborto approvata in #Louisiana. Nonostante l'attuale maggioranza conservatrice, la… - biachiapp : RT @UAAR_it: #Usa, #Corte suprema boccia la legge anti #aborto approvata in #Louisiana. Nonostante l'attuale maggioranza conservatrice, la… -