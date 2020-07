Belen Rodriguez ha una nuova fiamma: ecco chi è l’uomo misterioso (Di sabato 4 luglio 2020) Dagospia ieri sera ha lanciato un’indiscrezione choc, rivelando l’esistenza di una presunta storia clandestina tra Stefanone De Martino e Alessia Marcuzzi. Il noto sito ha anche svelato l’identità della nuova fiamma di Belen Rodriguez. Sembra infatti che la showgirl si stia frequentando con un noto imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi. “Dago flash, sveglia! qui si tr*mba: Belin Belen Rodriguez da 2 settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici faraglioni di Capri”. L’ex di Stefano non ha commentato il rumor, ma intanto dalle sue storie ha fatto sapere di essere proprio a Napoli. “Così, un compleanno speciale ha portato Belen a Napoli. – riporta 361 Magazine, il sito con cui collabora Signorini – Nessun tuffo nei ricordi, ... Leggi su bitchyf

La bomba arriva inaspettata. E ti lascia senza parole perché è una di quelle notizie che mai ti aspetteresti. E' il sito Dagospia a sganciare l'indiscrezione: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen ...

