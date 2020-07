Batman Forever: esiste una director's cut di 170 minuti del film (Di sabato 4 luglio 2020) Una director's cut di Batman Forever, il film diretto da Joel Schumacher, sembra esistere e avere una durata di 170 minuti. Batman Forever esiste anche in una versione director's cut della durata di 170 minuti che contiene molte scene inedite girate da Joel Schumacher. La rivelazione è emersa durante un episodio del podcast di Kevin Smith FatMan Beyond che ha permesso di parlare dell'esistenza del materiale mai visto dai fan della DC. Il conduttore Marc Bernardin ha spiegato: "So da fonti piuttosto autorevoli che esiste nella cassaforte della Warner Bros. un montaggio di 170 minuti di Batman Forever". Il co-responsabile del podcast ha poi aggiunto: "Penso che si approfondisse la sua psicosi legata all'infanzia e i suoi blocchi mentali ed era ... Leggi su movieplayer

Una director's cut di Batman Forever, il film diretto da Joel Schumacher, sembra esistere e avere una durata di 170 minuti. Batman Forever esiste anche in una versione director's cut della durata di 170 minuti che contiene molte scene inedite girate da Joel Schumacher.

