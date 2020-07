ATP Challenger, si riparte il 17 agosto: in un mese quattro date italiane, ripartenza da Todi (Di sabato 4 luglio 2020) Il circuito Challenger tornerà in scena dal 17 agosto, i primi tornei saranno di quelli di Todi e Praga. La località umbra dopo esser stata sede della ripresa del tennis nostrano avrà un ruolo importante anche a livello internazionale ospitando insieme alla località ceca gli eventi della ripresa. Sono stati dunque ascoltati i messaggi dei giocatori che nell’ultimo periodo avevano rimproverato i vertici dell’ATP per essersi concentrati principalmente su questioni inerenti agli US Open. La nostra penisola farà scorpacciata d’eventi, dopo Todi in sequenza si giocheranno Trieste, Cordenons e Parma. quattro eventi anche per la Repubblica Ceca, bis a Praga, poi Ostrava e Prostejov; negli USA doppio torneo ad Orlando e nell’ultima settimana spazio anche alla Francia con la rassegna di Aix-en-Provence. L’ATP ha poi comunicato che ... Leggi su sportface

Il circuito ATP ha dovuto fare i conti con uno dei momenti più difficili della sua storia a causa dello scoppio della pandemia globale. I vertici che governano il tennis hanno fatto tutto il possibile ...

Dieci cordate in lizza per le ATP Finals torinesi

Le ATP Finals, che si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025, iniziano a prendere forma. Come scrive Gabriele Guccione, infatti, la Federtennis ha indetto un bando di gara per l’organizzazione esecutiv ...

