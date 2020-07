‘Posso avere due biscotti?’, il bimbo della giornalista va in diretta e la tv taglia il collegamento: è polemica (Di giovedì 2 luglio 2020) La giornalista Deborah Haynes di SkyNews mentre parlava in diretta tv dell’impatto della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong in collegamento video da casa, è stata interrotta da un ragazzino dai capelli biondi che è entrato nella stanza.”Mi dispiace davvero, è mio figlio … che arriva“, ha detto la Haynes visibilmente imbarazzata che ha chiuso in fretta la questione permettendo al figlio di prendere i biscotti. Una interruzione minima e molto dolce, come già accaduto su altre emittenti in tempi di lockdown. Ciò che stona è la reazione di Mark Austin, collega di Haynes, che ha chiuso il collegamento in fretta e furia commentando “Bene, lasceremo Deborah Haynes dedicarsi completamente ai suoi doveri familiari, ma è quello che succede durante il lockdown quando si cerca di parlare del lockdown“. Le ... Leggi su tvzap.kataweb

