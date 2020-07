Concorsi Camera Deputati 2020, rinviato diario per 50 Assistenti Parlamentari: cosa sapere (Di giovedì 2 luglio 2020) Il 7 Aprile e il 30 Giugno in Gazzetta Ufficiale non è stata data notizia sul diario delle prove dei Concorsi Camera Deputati 2020. La prossima comunicazione sarà contenuta nella Gazzetta 4ª Serie speciale – n. 79 del 9 ottobre 2020 Salvo ulteriori proroghe a causa del perpetuarsi dell’emergenza sanitaria, si saprà il calendario esami per il concorso diretto a coprire 50 posti di Assistente Parlamentare in estate. La procedura, autorizzata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 23 dicembre 2019, ha consentito le iscrizioni fino al 1 Marzo 2020. In questo articolo indichiamo le principali informazioni su requisiti, prove e comunicazioni del relativo calendario. Il Piano assunzionale 2020 della Camera dei Deputati Concorsi Camera Deputati 2020: requisiti Il Concorso Camera Deputati non è accessibile a tutti, ... Leggi su leggioggi

