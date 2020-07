Concorsi ACI 2019, bandi per laureati e diplomati: diario prove rinviato a dicembre (Di giovedì 2 luglio 2020) In esecuzione alla delibera del 30 Ottobre 2019, in Gazzetta è stato pubblicato un altro bando dei Concorsi Aci 2019 per 242 assunzioni in area C e livello economico C1. Contestualmente, sono stati integrati i posti a disposizione per il Concorso diplomati in area B e livello economico B1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Agosto 2019: da 6 a 63. Il diario delle prove che doveva essere reso noto il 30 Giugno è stato rinviato al 1 dicembre: la pubblicazione avverrà sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale. In questo articolo forniremo tutte le informazioni sui posti a concorso e sulla procedura selettiva. Quando ripartono i Concorsi dopo il Coronavirus Concorsi ACI 2019: posti a bando I posti autorizzati per i Concorsi ACI banditi sono in totale 305. Di questi 242 sono per laureati (area C) e 63 anche per possessori del diploma (area B). Quindi ... Leggi su leggioggi

