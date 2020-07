La mascherina che si disinfetta da sola ed è riutilizzabile 200 volte (Di mercoledì 1 luglio 2020) AGI - I ricercatori della Freie Universität di Berlino e ITA RWTH Aachen, due delle più rinomate istituzioni accademiche specializzate in virologia e industria tessile, hanno confermato l'efficacia della nuova tecnologia auto disinfettante che, una volta applicata su tessuti o superfici è capace di distruggere definitivamente il coronavirus. Questa tecnologia, sviluppata dall'azienda d'igiene svizzera Livinguard riesce a distruggere ininterrottamente i virus espirati, compreso il 99.9% del SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19). Questi risultati scientifici coincidono con quelli ottenuti a Tucson dall'Università dell'Arizona: una similitudine particolarmente importante, soprattutto in questo momento in cui la maggior parte dei Paesi sta gradualmente uscendo dal lockdown e la popolazione ha sempre più voglia di un ritorno alla normalità. ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : mascherina che Narvalo Urban Mask, la mascherina made in Italy che "parla" con lo smartphone CorCom Roma, il Covid-19 e i suoi effetti: aumentate le vendite di farmaci per combattere ansia e nevrosi

Qualcuno ci avrà fatto attenzione: nelle farmacie vicino alle casse, al fianco delle mascherine o delle vitamine sono comparse anche soluzioni mirate. E questo a fronte della domanda via via crescente ...

Cosa succede alla pelle quando non ci si trucca per mesi

Durante il lockdown prima e con l’uso delle mascherine poi molte abitudini quotidiane sono cambiate, tra queste rientra sicuramente il rituale del make up. C’è chi ha continuato a truccarsi pur rimane ...

Qualcuno ci avrà fatto attenzione: nelle farmacie vicino alle casse, al fianco delle mascherine o delle vitamine sono comparse anche soluzioni mirate. E questo a fronte della domanda via via crescente ...Durante il lockdown prima e con l’uso delle mascherine poi molte abitudini quotidiane sono cambiate, tra queste rientra sicuramente il rituale del make up. C’è chi ha continuato a truccarsi pur rimane ...