Warzone: Patch Notes 1.23 (Di martedì 30 giugno 2020) by Hynerd.it Warzone si è aggiornato con la Patch 1.23 e gli equilibri nel battle-royale Infinity Ward stanno scricchiolando. Con oggi sono entrati in vigore numerosi buff e nerf di armi molto popolari ed è stata introdotta una nuova attesissima modalità. Ovviamente l'aggiornamento riguarda anche Modern Warfare a cui per il momento Warzone è strettamente legato. Sarà giunto al termine il dominio dell'accoppiata Grau/Mp5? Diamo un'occhiata alle Patch Notes. Patch Notes 1.23 200 Player Warzone Verdansk will now be able to hold …

La mappa di Verdansk è un’area particolarmente calda in Call of Duty: Warzone anche se finora dal lancio del gioco non ha subito particolari cambiamenti. Sarà per l’enorme stadio che campeggia in quel ...

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone – la sua modalità battle royale – hanno ricevuto oggi una serie di nuovi contenuti come parte dell’aggiornamento Reloaded Stagione 4 di Call of Dut ...

