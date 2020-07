Chi è l'influencer che ha fatto un falò del suo abito nuovo (Di martedì 30 giugno 2020) Tra le tante abitudini e relazioni che il lockdown ha cambiato, segnala una nuova ricerca Ipsos e Flu, c'è anche il rapporto tra follower e influencer: uno su quattro ha iniziato a seguirne di nuovi, e più della metà degli 500 utenti tra i 18 e i 55 anni intervistati ha compiuto delle azioni proprio perché ispirato dai propri guru digitali (primi tra tutti la coppia Ferragni-Fedez e la food blogger Benedetta Rossi): il 61 per cento si è dedicato alla cucina seguendo le ricette consigliate dagli influencer, il 49 per cento armato di tappetino, si è tenuto in allenamento insieme a loro. Gli influencer insomma non sono più visti soltanto come promotori di prodotti ma avrebbero conquistato un nuovo ruolo sociale come creatori di contenuti. E chissà se a questo punto, considerando che oltre al rapporto tra guru del ... Leggi su agi

