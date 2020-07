Pagelle e Highlights 28^ giornata: Parma-Inter 1-2, Bastoni last minute! Udinese-Atalanta 2-3, doppio Muriel, vola la Dea! Milan-Roma 2-0, ancora Rebic. Sassuolo-Verona 3-3, pareggia Rogerio (Di domenica 28 giugno 2020) Pagelle 28 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 28^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Juventus-Lecce. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di mantenere… L'articolo Pagelle e Highlights 28^ giornata: Parma-Inter 1-2, Bastoni last minute! Udinese-Atalanta 2-3, doppio Muriel, vola la Dea! Milan-Roma 2-0, ancora Rebic. Sassuolo-Verona 3-3, pareggia Rogerio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

