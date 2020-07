Mamme famose vestite come i loro figli (Di giovedì 25 giugno 2020) Fare la mamma è un lavoro duro. Prima di tutto, devi passare 9 mesi portando una nuova vita dentro la pancia. Poi, si attraversa il processo di nascita, che può essere abbastanza difficile e traumatico. Dopodiché, si devono ancora riunire le forze per prendersi cura di un piccolo essere umano che hai portato in questo mondo, questo per i prossimi… 18 anni? Voglio dire, l lavoro di mamma non si ferma mai. Una delle cose che si può fare è vestire il bambino come un vero e proprio mini-me, solo per divertimento. È una cosa carina, un’esperienza di legame e permette di avere le foto più adorabili. Non c’è da meravigliarsi se le celebrità hanno elevato questa tendenza ad un livello completamente nuovo. Diamo un’occhiata alle migliori foto di Mamme famose ... Leggi su herbeauty.co

Nefernefer5 : RT @StalkerSaraiTu: Le mamme. Quelle brave e famose... - thewaterflea : RT @StalkerSaraiTu: Le mamme. Quelle brave e famose... - DaniPitarresi : RT @StalkerSaraiTu: Le mamme. Quelle brave e famose... - fouriousandfast : RT @StalkerSaraiTu: Le mamme. Quelle brave e famose... - StalkerSaraiTu : Le mamme. Quelle brave e famose... -

Ultime Notizie dalla rete : Mamme famose Pesticidi in famosa acqua indicata a mamme e bambini | Marca | FOTO UniversoMamma Beatrice Valli in bikini a due mesi dal parto, è la più vera tra tutte (Foto)

La prova costume di Beatrice Valli, in bikini a due mesi dalla nascita di Azzurra è la più apprezzata sui social. Una foto della bellissima mamma in spiaggia con sua figlia tra le braccia e i difetti ...

Risate d’autore, Trevi scommette sul teatro

Tre serate per ritrovare di nuovo il piacere del teatro. Si torna finalmente in scena e a lanciare la prima sfida è Fontemaggiore con una rassegna in tre atti, “Teatro con vista – Risate d’autore”. E’ ...

La prova costume di Beatrice Valli, in bikini a due mesi dalla nascita di Azzurra è la più apprezzata sui social. Una foto della bellissima mamma in spiaggia con sua figlia tra le braccia e i difetti ...Tre serate per ritrovare di nuovo il piacere del teatro. Si torna finalmente in scena e a lanciare la prima sfida è Fontemaggiore con una rassegna in tre atti, “Teatro con vista – Risate d’autore”. E’ ...