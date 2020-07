Nasce"Ascierto", gelato dedicato a medico napoletano (Di domenica 21 giugno 2020) AGI - È uno dei medici– celebrati in questi mesi come “eroi” - che in un frangente drammatico per il Paese ha combattuto in prima linea la lotta al Covid, adoperandosi nella ricerca di cure sperimentali per pazienti gravemente colpiti dalla malattia. E oggi a rendere omaggio all'impegno del professor Paolo Ascierto, dell'Istituto tumori Pascale di Napoli, non è il mondo della medicina, ma quello – edonistico – del gelato, che gli ha dedicato un gusto: il gusto “Ascierto”. Il dolce omaggio è un'idea della gelateria Note di Caffè di Solopaca (Benevento), paese natale del professore, che ha voluto celebrare il concittadino, ma anche lanciare un segnale di speranza e positività in un momento di fragile ripartenza, in cui la creatività, unita alla qualità dell'offerta, diventa la chiave di volta ... Leggi su agi

