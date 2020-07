Il quotidiano spagnolo ABC: «Il Venezuela di Chavez finanziò il M5S con 3 milioni e mezzo di euro». Crimi e Casaleggio: una fake news (Di martedì 16 giugno 2020) Dalla Spagna una bomba contro il Movimento 5 Stelle. Secondo il quotidiano iberico Abc, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro nel lontano 2010 – quando era ministro degli Esteri del governo di Chavez – avrebbe finanziato il M5S con una valigetta da 3,5 milioni di euro, spedita al consolato Venezuelano a Milano e indirizzata a Gianroberto Casaleggio, per finanziare segretamente il movimento fondato un anno prima da Beppe Grillo. Il giornale cita un documento classificato dell’intelligence Venezuelana, di cui pubblica una foto. «Maduro diede nel 2010 la sua autorizzazione all’invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di euro al Consolato Venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5S. Questo quanto emerge in documenti secretati della Direzione Generale dell’Intelligence Militare di Caracas cui ha avuto accesso ABC.es», scrive ... Leggi su newscronaca.myblog

