Sony PS5 reveal – Sintesi (Di venerdì 12 giugno 2020) La diretta inizia con delle immagini in movimento che compongono i classici simboli presenti sul pad Sony che poi diventa il simbolo iniziale di PlayStation con delle date che dal 1994 arrivano fino al presente ne segue quindi una carrellata dei videogame che hanno reso grande questa console. Remastered GTA V Il primo videogame presentato nella live è stato il porting di GTA 5 in versione enhanched arrivo nel 2021, ovviamente su ps5. Spiderman 2 Ad aprire ufficialmente la conferenza è un nuovo gioco dedicato al super eroe Spiderman con il titolo Spiderman Miles Murales, Uno spinoff dell’universo di Spider Man. Gran Turismo 7 a seguire è il turno di polyphony digital ed il suo nuovo capitolo di Gran Turismo. Interessante l’interfaccia e la disposizione del menù in stile vecchi GranTurismo. Il gioco non sembra essere la punta di ... Leggi su manaskill

tuttoteKit : #Sony, #PS5: nessun annuncio previsto questa settimana #tuttotek - leganerd : PS5, è ufficiale: nessun nuovo annuncio questa settimana ? - BlackDukeITA : @Adilsondominat1 @Eurogamer_it No, XSS è una versione depotenziata della XSX. PS5 (e la versione digitale che è ide… - Ely_Skyward : RT @svkiro: non la sony che ci dice che siamo poveri e ci prende per il culo non mettendo i prezzi della ps5 normale - svkiro : non la sony che ci dice che siamo poveri e ci prende per il culo non mettendo i prezzi della ps5 normale -