Dove si va in vacanza nella Fase 2? Cosa dicono le prenotazioni online (Di giovedì 28 maggio 2020) L'estate è alle porte, ma l'Italia non si è ancora lasciata del tutto alle spalle l'emergenza coronavirus. Complici le incertezze sugli spostamenti consentiti nei prossimi tre mesi, le difficoltà economiche e la probabile scarsità di ferie a disposizione (molti le hanno dovute consumare nei primi giorni di lockdown), la proverbiale vacanza potrebbe slittare alla fine dell'anno. Abbiamo chiesto ad Expedia.it, agenzia di viaggi online che offre oltre 435.000 alberghi in tutto il mondo, di spiegarci se gli italiani si stanno già guardando attorno per le vacanze del prossimo autunno/inverno. L'estate in Italia, ma per l'inverno non ci sono dubbi “In molti sognano di poter tornare a volare verso posti lontani, anche se al momento nessuno sa ancora se questi viaggi saranno possibili”, spiega all'AGI Michele Maschio, responsabile relazioni ... Leggi su agi

A San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso, un'associazione locale in collaborazione con il Comune ha messo a disposizione dei turisti italiani e stranieri 40 alloggi nel centro storico a tit ...

Proseguono le offerte estive promosse da Italo Treno, l'impresa italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, con promozioni che intendono promuovere la bellezza delle città ...

