Coronavirus e movida, l’anestesista milanese: «Non voglio rivivere gli ultimi tre mesi per colpa dei cretini» (Di domenica 24 maggio 2020) Gli elogi, il rispetto e l’appellativo di ‘eroi’, così inflazionati durante il periodo più critico del lockdown, sembrano già un lontano ricordo. La movida irresponsabile degli ultimi giorni, da Nord a Sud, è un vero e proprio schiaffo al sacrificio di tutti gli operatori sanitari che hanno affrontato in prima linea l’emergenza Coronavirus. Non bisogna mai dimenticare che l’impegno e il sacrificio nei singoli ospedali prima e nei reparti Covid poi hanno portato al contagio di diversi operatori sanitari: in questi ultimi tre mesi, si contano tra le vittime almeno 163 medici e 40 infermieri, anche se si tratta purtroppo di un bilancio non definitivo. Anche per questo, un anestesista rianimatore di Milano, Carlo Serini, si è lasciato andare ad un più che comprensibile sfogo di fronte alle immagini della movida ... Leggi su newscronaca.myblog

