Melania Rea, il marito Parolisi potrebbe presto uscire dal carcere: «Premio per buona condotta dopo 9 anni» (Di venerdì 22 maggio 2020) Salvatore Parolisi potrebbe presto uscire dal carcere per usufruire dei permessi Premio, se il giudice di sorveglianza glielo dovesse concedere. dopo 9 anni già trascorsi in carcere Parolisi, condannato definitivamente a 20 anni per l’omicidio della moglie Melania Rea, potrebbe infatti godere dei benefici concessi ai detenuti che hanno partecipato all’opera di rieducazione e hanno avuto una buona condotta. Secondo quanto scrive Teodora Poeta sul quotidiano Il Messaggero, l’ex caporal maggiore dell’Esercito potrebbe dunque uscire dal carcere milanese di Bollate in cui è recluso: la notizia circolava da qualche giorno, ma non è ancora chiaro se Parolisi abbia già inoltrato o se inoltrerà a breve la richiesta di permesso Premio. La stessa famiglia Rea non sa nulla, perché come ha chiarito il legale Mauro Gionni ... Leggi su newscronaca.myblog

Ultime Notizie dalla rete : Melania Rea HTTP/1.1 Server Too Busy