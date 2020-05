Zaia | se il coronavirus se ne va tanto velocemente c’è qualcosa di mezzo di artificiale

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 maggio 2020) Irrompe come una bomba atomica davanti alle telecamere e in diretta sui social. Il Doge Lucaevoca ombre sulla pandemia. “Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno: se il virus perde forza vuol dire che è. Un virus non perde forza con questa velocità, se perde forza allora probabilmente potrebbe essere di natura. Si è scrittodi questo virus, se se ne vasecondo me c’èdidi”. I positivi in Veneto sono 18.671, sono 53 in più rispetto a ieri. Non sono numeri che preoccupano. I ricoverati sono 822, 88 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapie intensiva sono 78, meno uno rispetto a ieri. I morti sono 1252, più nove rispetto a ieri. Il Governatore veneto ha attaccato ancora il Governo Conte. “Spero che il governa si decida a ...