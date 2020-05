Zaia, opinione sul Coronavirus: “Perde forza? Allora è artificiale” (Di sabato 9 maggio 2020) Intervistato sulla possibilità che il Coronavirus abbia perso forza nel corso di questi mesi, il governatore del Veneto Zaia azzarda un’opinione personale. Da qualche giorno a questa parte è uscita qualche dichiarazione riguardante una presunta perdita di “forza” del Coronavirus. Secondo alcuni, infatti, il Covid-19 non causerebbe le stesse problematiche di salute che causava all’inizio … L'articolo Zaia, opinione sul Coronavirus: “Perde forza? Allora è artificiale” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 9 maggio 2020) Intervistato sulla possibilità che ilabbia personel corso di questi mesi, il governatore del Venetoazzarda un’personale. Da qualche giorno a questa parte è uscita qualche dichiarazione riguardante una presunta perdita di “” del. Secondo alcuni, infatti, il Covid-19 non causerebbe le stesse problematiche di salute che causava all’inizio … L'articolosul: “Perdeè artificiale” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

