Zaia: “Il Governo si decida a dire qualcosa per il 18 maggio” (Di sabato 9 maggio 2020) Il nuovo appello di Zaia al Governo: “E’ fondamentale che i cittadini lo sappiano prima del 17 sera”. VENEZIA – Lo scontro tra le Regioni e Palazzo Chigi con il presidente Zaia che, nella consueta conferenza stampa, ha lanciato un nuovo appello al Governo in vista delle prossime aperture. “E’ fondamentale che i cittadini sappiano qualcosa prima del 17 sera. Non possono venire a conoscenza delle misure il giorno precedente ad una possibile riapertura. Non funziona così. Speriamo che l’indicazione sia chiara altrimenti non sarà facile organizzare la ripartenza”. Il pensiero di Zaia sui ristoranti Luca Zaia nella conferenza stampa è ritornato anche sull’ipotesi di una distanza di 4 metri tra i tavoli al ristorante: “Qualcuno ipotizza un distanziamento simile nei locali. Lo faccia a casa sua e non ... Leggi su newsmondo Covid-19 - Zaia spiazza tutti : “Il Veneto è pronto ad aprire tutto e subito”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Zaia : “Il traffico in Veneto è ai livelli pre-lockdown”

L’incubo contagi è dietro l’angolo. Arcuri : “Il Governo è preparato a fronteggiare picchi superiore alla Fase 1”. Anche Zaia mette le mani avanti : “Pronti a chiudere” (Di sabato 9 maggio 2020) Il nuovo appello dial: “E’ fondamentale che i cittadini lo sappiano prima del 17 sera”. VENEZIA – Lo scontro tra le Regioni e Palazzo Chigi con il presidenteche, nella consueta conferenza stampa, ha lanciato un nuovo appello alin vista delle prossime aperture. “E’ fondamentale che i cittadini sappianoprima del 17 sera. Non possono venire a conoscenza delle misure il giorno precedente ad una possibile riapertura. Non funziona così. Speriamo che l’indicazione sia chiara altrimenti non sarà facile organizzare la ripartenza”. Il pensiero disui ristoranti Lucanella conferenza stampa è ritornato anche sull’ipotesi di una distanza di 4 metri tra i tavoli al ristorante: “Qualcuno ipotizza un distanziamento simile nei locali. Lo faccia a casa sua e non ...

fattoquotidiano : ZAIA COMPRA DUE ROBOT Processano quasi 10mila tamponi al giorno usando solo un quinto dei reagenti necessari. In di… - Agenzia_Ansa : Fase due, Zaia: un tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti #Coronavirus #ANSA - fanpage : #Zaia: 'Se il virus va via velocemente, non è naturale' #covid19 #9maggio - robtic58 : RT @velo_di_maia: La fama di #Zaia é scroccata, vice di #Galan ai tempi del #Mose é passato indenne dalla scandalo delle banche venete e no… - Topy503 : RT @Iperbole_: #Zaia: 'Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale'. Sarebbe questo quello 'bravo'? Il 'modello da seguire'? Quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia “Il Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro Corriere della Sera