Zaia | «Conte deleghi le Regioni sulle riaperture Tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere

sscalcionapoli1 : Coronavirus, Zaia non si arrende: “Conte deleghi le riaperture alle regioni” - tuttonapoli : Coronavirus, Zaia non si arrende: 'Conte deleghi le riaperture alle regioni' - clifflorenz : RT @AnsaVeneto: Zaia a Conte,in Dpcm solo delega Regioni. Prenda relazione Comitato scientifico e dica cosa vuole fare #ANSA - gaddons : @flaminiasabate1 È comunque meglio. Se Conte avesse gestito l’epidemia come ha fatto Zaia, penso che avrebbe meno m… - OttoGerbotto : RT @lady_dislike: Quando si fanno notare le cose che hanno funzionato in #Veneto, non è che vuol dire 'Viva Zaia!', ma che se c'è arrivato… -

Zaia Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zaia Conte