Vittime del Terrorismo | il 9 maggio il ritrovamento del corpo di Aldo Moro

(Di sabato 9 maggio 2020) Il 91978 veniva ritrovato ilsenza vita di. Ecco chi era il politico italiano. ROMA – Il 91978 veniva ritrovato in via Caetani ildi, ucciso dalle Brigate Rosse. Andiamo a conoscere meglio uno dei politici più importanti della storia italiana. Chi era, la biografia dell’esponente della Democrazia CristianaRomeo Luigiè nato a Maglia il 23 settembre 1916 sotto il segno della Bilancia. Terminati gli studi di Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera di professore presso l’università di Bari. Contemporaneamente coltivava la sua passione politica tanto da fondare la Democrazia Cristiana. Una carriera che lo ha portato a ricoprire diversi ruoli nel governo, tra cui quello di presidente del Consiglio dal 1963 al 1968 con ben tre mandati.(fonte foto ...

Quirinale : Giorno della memoria delle vittime del #terrorismo, #Mattarella: “Ricordare é un dovere” - matteosalvinimi : Oggi #9maggio, nella Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, gli episodi di questi giorni appaiono ancora… - virginiaraggi : Ricordiamo oggi la vile uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, e tutte le vittime del terrorismo. L’omaggio di… - LucianoQuaranta : RT @Quirinale: Giorno della memoria delle vittime del #terrorismo, #Mattarella: “Ricordare é un dovere” - petergomezblog : RT @Quirinale: Giorno della memoria delle vittime del #terrorismo, #Mattarella: “Ricordare é un dovere” -

Ultime Notizie dalla rete : Vittime del

Il campionato non ripartirà, i club annaspano, il malumore aumenta e nel caos qualcuno ha messo nel mirino la poltrona del presidente (che vale tanto in vista delle elezioni della FederCalcio, visto c ...Si registra la quinta vittima a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di un uomo di 77 anni (l’unico ad essere ancora ospedalizzato), già con patologie pregresse, ricovera ...