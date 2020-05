VIDEO – ALDO MORO ASSASSINATO. 42 ANNI FA ITALIA ANCORA IN ‘GUERRA’. CHOC FAMILIARI 5 POLIZIOTTI UCCISI (Di sabato 9 maggio 2020) La prigionia nel covo delle Brigate Rosse – durante la quale fu celebrato il fantomatico e farneticante ‘processo politico’ – durò 55 giorni. Alla scadenza si consumò il vigliacco delitto con il corpo fatto ritrovare – oggi, 42 ANNI fa – in via Caetani, nel bagagliaio della Renault 4, dopo una telefonata paradossalmente finanche educata nei modi. Quel giorno con l’anima di ALDO MORO volarono via anche le speranze nell’autodeterminazione e nella fine della sostanziale guerra civile di cui l’ITALIA – scacchiere con più giocatori (molti di lingua straniera) – continuava ad essere ostaggio sin dalla firma dell’armistizio. Scenari ben chiari nella mente di Gero Grassi, già componente la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di ALDO MORO (leggi qui). LA ... Leggi su ladenuncia Cristiano Ronaldo è atterrato in Italia : le immagini dell’arrivo – VIDEO

Juventus - Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino [VIDEO]

Juventus - si attende l'arrivo di Cristiano Ronaldo [VIDEO]

