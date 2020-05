Vi spiego perché ho aderito al manifesto “Basta agguati al governo” (di Marco Revelli) (Di sabato 9 maggio 2020) Ebbene sì, lo confesso. Ho firmato anch’io l’appello Basta con gli agguati. E l’ho firmato con convinzione. Per una ragione. Anzi per due. In primo luogo perché credo che una crisi di governo oggi – nel pieno della più grave emergenza sociale e democratica da quando l’Italia è una Repubblica – sarebbe devastante per tutti. E poi perché non vedo, nell’orizzonte attuale, nessuna possibile alternativa migliore del Governo Conte – aspetto di essere smentito -, anzi mi sembrano tutte decisamente peggiori. Posso aggiungerne anche una terza, di ragione: perché quelli che “tendono gli agguati”, che lavorano più o meno sotto traccia per destabilizzare, indebolire, sfiancare l’attuale governo, sono a loro volta “i peggiori”. Personalmente non credo che Giuseppe Conte ... Leggi su tpi Eriksen : «Vi spiego perché ho scelto l’Inter. Quarantena? Non è semplice»

4 Maggio sarà la Festa dei Padroni - vi spiego perché ricordando la musica dei Devo e dei Residents

“Vi spiego perché l’ordinanza Arcuri farà sparire le mascherine” (video) (Di sabato 9 maggio 2020) Ebbene sì, lo confesso. Ho firmato anch’io l’appello Basta con gli. E l’ho firmato con convinzione. Per una ragione. Anzi per due. In primo luogo perché credo che una crisi di governo oggi – nel pieno della più grave emergenza sociale e democratica da quando l’Italia è una Repubblica – sarebbe devastante per tutti. E poi perché non vedo, nell’orizzonte attuale, nessuna possibile alternativa migliore del Governo Conte – aspetto di essere smentito -, anzi mi sembrano tutte decisamente peggiori. Posso aggiungerne anche una terza, di ragione: perché quelli che “tendono gli”, che lavorano più o meno sotto traccia per destabilizzare, indebolire, sfiancare l’attuale governo, sono a loro volta “i peggiori”. Personalmente non credo che Giuseppe Conte ...

StefanoFassina : Da #Eurogruppo, si conferma la trappola nel #Mes via linea di credito legata #Covid_19 Cari @Mov5Stelle resistete.… - marattin : No, @AndreaOrlandosp non ha detto che lo Stato deve entrare nei Cda delle imprese. Ma ha detto qualcosa di - a mio… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è questa cura al plasma sperimentata in alcuni ospedali lombardi. Stando a decine di interventi pare di… - alkhimiyah : RT @StefanoFassina: Da #Eurogruppo, si conferma la trappola nel #Mes via linea di credito legata #Covid_19 Cari @Mov5Stelle resistete. Qui… - StefanoGrado : RT @StefanoFassina: Da #Eurogruppo, si conferma la trappola nel #Mes via linea di credito legata #Covid_19 Cari @Mov5Stelle resistete. Qui… -

Ultime Notizie dalla rete : spiego perché Boniek smonta la FIFA: “Cinque sostituzioni? Non è calcio. Vi spiego perchè” Il Pallone Gonfiato