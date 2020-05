Valanga sulla Marmolada | nessuna persona coinvolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Trento, 9 mag. (Adnkronos) - Non ci sono persone coinvolte nellache si è staccata questa mattina. Si sono concluse verso le 12.15 le operazioni di bonifica del distacco di neve avvenuto verso le 11 di questa mattina sotto Punta Penia, al di sopra del rifugio Pian dei Fiacconi a una quota di circa 3.100 metri. A dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 due testimoni che hanno assistito al distacco della. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi per verificare l'eventuale presenza di persone sotto la. Mentre l'elicottero è arrivato sul posto dopo aver caricato a bordo un'unità cinofila della Polizia di Stato, gli operatori delle Stazioni di Moena e Alta Val di Fassa e un'unità cinofila del Soccorso ...