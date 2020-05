Valanga a Cortina travolge sciatori | morto un 23enne | illeso il fratello che era con lui

MediasetTgcom24 : Valanga sopra Cortina, Soccorso alpino: diverse persone coinvolte - repubblica : ?? Valanga sopra Cortina, persone coinvolte - HuffPostItalia : Valanga a Cortina d'Ampezzo, coinvolte diverse persone - prestia_fabio : RT @Gazzetta_it: #Valanga sulle montagne di #Cortina: diversi coinvolti, morto un ragazzo - prestia_fabio : RT @Open_gol: Tragedia sulle Dolomiti -

Soccorritori in azione sabato msttina anche in Marmolada. Verso le 11 una valanga si è staccata nei pressi della ferrata delle Roccette, sotto Punta Penia. L’allarme è stato lanciato da alcuni escursi ...Un giovane è morto sopra Cortina, travolto da una valanga caduta nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani. Il ragazzo è stato trascinato a valle per oltre 200 metri. Sono intervenuti gli ...